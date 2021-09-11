Заболевший COVID Киселев впервые пропустит эфир «Вести недели»

Журналист и телеведущий Дмитрий Киселев впервые пропустит эфир программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» из-за госпитализации с коронавирусной инфекцией.

Киселев был госпитализирован в московскую клинику с симптомами COVID-19. Результаты ПЦР-теста подтвердили опасения врачей.

Как сообщили «РИА Новости», журналист проходит лечение, поэтому не смог появиться на съемках программы.

«Впервые в жизни я пропускаю эфир», — признался Киселев.

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