В Ленобласти из леса на носилках вынесли пенсионерку

О состоянии женщины на данный момент ничего неизвестно. Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

О состоянии женщины на данный момент ничего неизвестно. Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Пожилая женщина отправилась за грибами и потерялась.

В Ленинградской области сегодня, 12 сентября, в лесу нашлась 77-летняя женщина. Об этом сообщили в региональной Аварийно-спасательной службе.

Известно, что женщина отправилась за грибами около деревни Большие Озерцы накануне. К вечеру она так и не вернулась, что стало причиной для беспокойств. В воскресенье утром на ее поиски отправились спасатели ПСО Тосно – спустя три часа они нашли пенсионерку. Женщину пришлось выносить из леса на носилках. После ее передали сотрудникам скорой помощи.

Информация о ее состоянии не разглашается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти потерявшийся 71-летний грибник умер в лесу. Мужчину удалось отыскать мертвым спустя восемь дней.