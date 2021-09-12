Прокуратура разбирается в инциденте с перевернувшейся в Неве лодкой

Прокуратура разбирается в инциденте с перевернувшейся в Неве лодкой
Володарский мост. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В результате происшествия в воде оказались трое – в том числе ребенок.

В Санкт-Петербурге началась проверка после инцидента с перевернувшейся в Неве лодкой. Случившимся заинтересовалась прокуратура, о чем сообщили сегодня, 12 сентября, в пресс-службе ведомства.

Все произошло в это воскресенье в акватории Большой Невы неподалеку от речного вокзала. По предварительным данным, судно перевернулось, после чего из-за сильного течения его отнесло в сторону Володарского моста. В результате в воде оказались трое – в том числе ребенок. На всех пассажирах были спасательные жилеты.

На место выезжали сотрудники МЧС и патрульный катер. Кажется, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти из леса на носилках вынесли пенсионерку.

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