В Иркутской области в районе крушения самолет работают 50 спасателей

Также на место инцидента прибыло 10 единиц техники.

В Иркутской области сегодня, 12 сентября, произошло крушение самолета L-410. На место инцидента прибыли 50 спасателей и 10 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что на данный момент погибли четыре человека. Выжившие пытались привлечь внимание, включая музыку и фонарики на телефонах. Спасательная операция все еще продолжается – специалисты пытаются освободить зажатых на борту людей.

Напоминаем, что инцидент случился недалеко от села Казачинское после шести часов вечера. Всего на борту самолета находились 14 человек и два члена экипажа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в авиакатастрофе под Иркутском, кажется, погибли четверо.