Власти Судана попросили экономическую помощь от России за создание базы ВМФ

Власти Судана попросили экономическую помощь от России за создание базы ВМФ
Москва пока не откликнулась на это предложение. Фото: unsplash.com

Правительство Судана хочет внести правки в документ о строительстве российской военно-морской базы в суданском городе на берегу Красного моря.

В стране рассчитывают, что Россия предоставит Судану пакет экономической помощи в течение пяти лет использования объекта, но сами готовы продлить срок аренды до 25 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Москва пока не откликнулась на это предложение. МИД России пока молчит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все задержанные в столице Южного Судана Джубе россияне освобождены и ожидают вылета из страны. Об этом заявил блогер Илья Варламов в своем Telegram-канале. Об этом стало известно в пятницу, 15 января. Сегодня их депортируют из африканской страны в Россию. Напомним, 13 января в южносуданском городе Капоэта некие военные задержали блогера Илью Варламова, его супругу Любовь

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