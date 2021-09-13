Россияне назвали лучшие страны для жизни

Россияне назвали лучшие страны для жизни
Серебро рейтинга стран, лучших для жизни, получили США. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Более 41% россиян отметили, что хотели бы остаться в России, если бы у них была возможность выбрать любую страну мира. Об этом говорят данные SuperJob.

Сервис провел опрос трех тысяч людей из 500 городов России. В прошлые годы исследованиям в России хотели остаться 23 (2010 год) и 40% (40%) опрошенных. Об этом сообщает РБК.

Серебро рейтинга стран, лучших для жизни, получили США. В Штатах хотели бы жить семь процентов респондентов. В топ-5 вошли Канада, Швейцария, Италия, их выбрали по четыре процента опрошенных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, каких собак выбирают россияне. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что жители крупных городов России больше предпочитают заводить собаку- компаньона. Он отметил, что за последние пять лет в стране самой популярной породой является немецкий шпиц.

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