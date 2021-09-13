В Калининском районе квартира загорелась с балкона

Очередной пожар произошел в Калининском районе Северной столицы.

Сегодня, в понедельник, 13 сентября в половине шестого утра поступила информация о пожаре по адресу: Светлановский пр., д. 70, корп.2. Так в двухкомнатной квартире сгорели балкон и одна комната. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Почти в шесть часов утра огонь потушили. В пожаре никто не пострадал. В тушении огня участвовали: четыре спецмашины и 17 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные за сутки потушили в регионах 37 лесных пожаров на территории 12,2 тыс. га, на данный момент продолжается борьба с огнем на площади более 210,6 тыс. га. леса. Накануне на территории России действовали около 70 лесных пожаров на площади 610 тысяч га, которые активно тушили спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.