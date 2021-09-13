Мэрия Москвы оценивает дефицит трудовых мигрантов в 200 тыс. человек

В столице не хватает около 200 тысяч трудовых мигрантов. Об этом заявил вице-мэр Владимир Ефимов. Сейчас наблюдается тенденция, что жилищно-строительные компании и другие работодатели «перекупают работников друг у друга». Так повышается стоимость услуг мигрантов.

Вице-мэр отметил, что рост цен на жилье в столице «не может не остановиться». Так, цена жилья до пандемии несколько лет «почти не увеличивалась», а на фоне эпидемии ковида «выросла, почти догнав инфляцию за прошлые годы». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дефицит трудовых мигрантов серьезно сказывается на бизнесе птицеводческих компаний. Им не хватает до шести тысячи работников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга прокуратура заинтересовалась квартирой, в которой умудрились зарегистрировать 3,4 тысячи выходцев из ближнего зарубежья.