Мэрия Москвы оценивает дефицит трудовых мигрантов в 200 тыс. человек

Мэрия Москвы оценивает дефицит трудовых мигрантов в 200 тыс. человек
Дефицит трудовых мигрантов серьезно сказывается на бизнесе птицеводческих компаний. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В столице не хватает около 200 тысяч трудовых мигрантов. Об этом заявил вице-мэр Владимир Ефимов. Сейчас наблюдается тенденция, что жилищно-строительные компании и другие работодатели «перекупают работников друг у друга». Так повышается стоимость услуг мигрантов.

Вице-мэр отметил, что рост цен на жилье в столице «не может не остановиться». Так, цена жилья до пандемии несколько лет «почти не увеличивалась», а на фоне эпидемии ковида «выросла, почти догнав инфляцию за прошлые годы». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дефицит трудовых мигрантов серьезно сказывается на бизнесе птицеводческих компаний. Им не хватает до шести тысячи работников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга прокуратура заинтересовалась квартирой, в которой умудрились зарегистрировать 3,4 тысячи выходцев из ближнего зарубежья.

власть мигранты москва пандемия Россия


 

Новости партнеров
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петергофе изнасиловали одиннадцатиклассницу
В китайской провинции Фуцзянь выявили очаг распространения коронавируса
Понедельник у петербуржцев начался с 5-балльных пробок
Неделя в Петербурге начнется с дождей и сильного ветра
За лето-2021 цены на дачи в Ленобласти выросли на 12%
На Большом Суздальском озере в Петербурге приводнились серые цапли
Отцам с 2022 года начнут выдавать маткапитал
Режиссер Звягинцев находится в Германии в тяжелом состоянии после COVID-19