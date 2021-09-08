В петербургской квартире прописали больше 3 тысяч мигрантов: возбуждено уголовное дело

В Адмиралтейском районе Петербурга прокуратура заинтересовалась квартирой, в которой умудрились зарегистрировать 3,4 тысячи выходцев из ближнего зарубежья. Теперь предприимчивым владельцам жилплощади грозит лишение свободы.

Как такое оказалось возможным, остается загадкой, но ясно, что сверхъестественные явления тут ни при чем — хитрую мошенническую схему выстроила организация «Позитив Групп», которая брала с иностранцев деньги в обмен на временную регистрацию.

Так или иначе, долго скрывать такое внушительное число зарегистрированных лиц не получилось. Даже сотрудники прокуратуры не смогли сдержать удивления от увиденного. Самонадеянность подвела предприимчивых дельцов, которые столь неосмотрительно «растянули» одну квартиру на 3,4 тысяч человек? И сколько же, интересно, в таком случае составляла квартплата?

Ответы на эти вопросы мы, возможно, узнаем позже, а сейчас остается только порадоваться, что халатность сотрудников компании позволила правоохранителям раскрыть преступление. Как подчеркивают в прокуратуре, действия организации были абсолютно фиктивными: «указанная организация предпринимательскую деятельность в период постановки иностранцев на миграционный учет не осуществляла, фактически жилье им не предоставляла», — пишет пресс-служба ведомства.

Сейчас в отношении организаторов преступной схемы возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Виновникам грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что в Петербурге регулярно проводятся рейды по выявлению незаконно находящихся на территории РФ иностранцев. Так, недавно жители намывает Васильевского острова засняли, как мигранты врассыпную бросались от полицейских, приехавших проверить стройку жилого комплекса.