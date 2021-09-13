Понедельник у петербуржцев начался с 5-балльных пробок

В Петербурге неделя началась с пробок на дорогах. Фото: "Яндекс пробки"

В Петербурге неделя началась с пробок на дорогах. Фото: "Яндекс пробки"

Утром, в понедельник, 13 сентября, в Петербурге на дорогах заторы. Пробки связаны с дорожными ограничениями, ДТП и час пиком.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:30, пробки оцениваются в пять баллов. К 09:00 заторы станут шестибалльными. Буквально до обеда двигаться на авто по городу будет проблематично, до 14:00 обещают пятибалльные пробки.

«Красные» участки замечены на набережной Обводного канала, на Зневском проспекте, на проспекте Шаумяна, на Перевозном переулке, на Якорной улице, на шоссе Революции, на Свердловской набережной, на на Гражданском проспекте, на Школьной улице, на Торжковской улице, на Приморском проспекте, на Заусадебной улице, на Садовой улице, на Невском проспекте, на улице Ломоносова.