Полиция Петербурга задержала убийцу управляющей магазина

Полиция Приморского района Петербурга задержала 25-летнего жителя Дагестана который накануне в лесу у д. 15 корп. 3 по ул. Торфяная дорога во время внезапно возникшей ссоры ударил ножом женщину, после чего с места происшествия скрылся.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее поступило сообщение о том, что в лесу с ножевыми ранениями тела и шеи обнаружили труп 50-летней женщины, управляющей магазина.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга после совместного распития спиртного произошла потасовка, финалом которой стали ножевые ранения. 11 сентября в квартире по улице Туристская, дом №35 корпус 2 забрали раненого мужчину. 32-летнему петербуржцу диагностировали тяжелую сочетанную травму груди, живота, конечностей, непроникающее ранение левой половины груди.