В Петербурге от коронавируса скончались 39 человек

В Петербурге от коронавируса скончались 39 человек
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 39 случая.

Об этом стало известно в понедельник, 13 сентября. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица уступает только Москве. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 2 430 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 17 392 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 193 468 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что коэффициент распространения коронавируса в Петербурге превысил норму.

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