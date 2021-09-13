Полиция Петербурга пресекла деятельность организованной группы автоугонщиков

Всех троих злоумышленников задержали на основании статьи 91 УПК РФ. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Всех троих злоумышленников задержали на основании статьи 91 УПК РФ. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Организованная группа угоняла внедорожники корейского производства с использованием специальных диагностических и сканирующих устройств. Полиция задержала четверо участников организованной группы, специализирующихся на кражах автомобилей корейского производства. Роли участников сообщества были четко распределены.

По версии оперативников, главарём группы выступал 41-летний ранее судимый петербуржец. Именно он организовал противоправную схему и курировал бесперебойную работу всей группы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Роли автоугонщиков и впоследствии «перегонщиков» иномарок выполнял, как и сам организатор, так и его двое подельников 42 и 36 лет. При этом функционал старшего из них этим не ограничивался: он также подыскивал места для отстоя похищенного автотранспорта, отвечал за перебивку номерных агрегатов для беспрепятственной реализации.

В настоящее время оперативники устанавливают причастность задержанных к угнанным трем внедорожникам «Хюндай Туксон», «Хюндай Сантафе» и «Нисан Мурано». При этом география угонов не ограничивалась одним районом: кражи были совершены в Кировском и Выборгском районе. Местоположение похищенных иномарок устанавливают.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (Кража). В ходе серии обысков по местам жительства фигурантов, а также в гаражах-отстойниках полицейские изъяли различное оборудование, используемое для угонов, а также документы на автомобили, комплект госномеров, рации и устройства подавления сигнала связи.

Всех троих злоумышленников задержали на основании статьи 91 УПК РФ. Продолжаются мероприятия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности и розыску возможных соучастников.

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