Пьяная ковид-диссидентка приставала к петербуржцам в метро

В минувшие выходные в петербургской подземке женщина, явно находящаяся в состоянии опьянения, была чересчур дотошна.

Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Пока поезд шел по красной линии, женщина ходила по вагону и задавала пассажирам однотипные вопросы: «Ты сделал прививку?», «А ты сделала?».

Люди игнорировали развязную и агрессивную женщину, которая была явно против вакцинации.

Ковид-диссидентка не пропускала ни одного человека в поезде. По очереди она подходила к каждому, нарушая личное пространство, и требовала ответа на свой вопрос.

Хуже всех пришлось девушке в маске. Дебоширка напала на нее, несколько раз толкнула, а потом разразилась нецензурными выражениями.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что девушка сняла на видео сотрудницу «Почты России», которая по непонятным причинам начала вести себя неадекватно. Женщина буквально вышла из себя. Кроме того, она пожелала клиентке смерти и ударила ее.