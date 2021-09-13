Энергетики приостановят плановые работы на период выборов

Энергетики приостановят плановые работы на период выборов
Введение этого режима позволит уменьшить вероятность технологических инцидентов на объектах. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

С 16 по 21 сентября в Северной столице будет время «технологической тишины» – на этот период приостановят все ремонтные работы на объектах инженерно-энергетического комплекса, за исключением аварийно-восстановительных.

Введение этого режима позволит уменьшить вероятность технологических инцидентов на объектах систем снабжения воды, электричества и газа Северной столицы. Об этом сообщает Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Ресурсоснабжающие компании усилят охрану и безопасность на объектах инженерно-энергетического комплекса, обеспечивающих проведение выборов, а также организуют дежурство аварийных бригад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выборы депутатов Законодательного собрания Петербурга и Государственной Думы РФ состоятся в Санкт-Петербурге 19 сентября 2021 года. Более 3,8 млн петербуржцев будут выбирать 50 депутатов ЗакСа города.

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