В России COVID выявили еще у 18,1 тыс. человек

В России COVID выявили еще у 18,1 тыс. человек
В России зарегистрировано 18 178 случаев коронавируса за сутки. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 178 человек.

Об этом стало известно сегодня, 13 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 158 248 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 719 случаях, за все время пандемии скончались 193 468 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 12 469 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция отменила тесты на COVID для въезда детей младше 12 лет.

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