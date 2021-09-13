В США коронавирус поразил почти 42 млн человек

В США коронавирус поразил почти 42 млн человек
В мире коронавирус подцепили уже 225,5 млн человек. Фото: pixabay

В мире ежедневно фиксируют новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 225 млн 538 тыс. 879 человек.

По данным SCMP на понедельник, 13 сентября, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 645 тыс. 334 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 41 млн 853 тыс. 362 человека, на втором месте Индия — 33 млн 264 тыс. 175, затем идет Бразилия 20 млн 999 тыс. 779 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 7 млн 158 тыс. 248 человек, умер 193 тыс. 468 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, почему коронавирус боится глистов. Новое открытие ученых.

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