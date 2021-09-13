В Красном переулке полыхало нежилое здание

В Красном переулке полыхало нежилое здание
Спасатели потушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

В Колпинском районе сегодня днем, 13 сентября, тушили нежилое здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в Красном переулке. Там по неустановленной причине вспыхнуло неэксплуатируемое здание размером 15Х20 метров. На месте работали три единицы техники и 15 спасателей. На данный момент помещение потушено.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Калининском районе квартира загорелась с балкона. Почти в шесть часов утра огонь потушили. В пожаре никто не пострадал. В тушении огня участвовали: четыре спецмашины и 17 спасателей.

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