Фестиваль Comic Con Russia перенесли из-за пандемии коронавируса

Фестиваль Comic Con Russia перенесли из-за пандемии коронавируса
Изначально Comic-Con задумывался как выставка комиксов и связанного с ними искусства. Фото: pixabay

Новые даты проведения пока что неизвестны.

Организаторы фестиваля комиксов и поп-культуры Comic Con Russia объявили о переносе мероприятий на 2022 года. Причиной стала нестабильная эпидемиологическая обстановка. Новостью поделились на сайте фестиваля.

Известно, что Comic Con Russia должен был пройти в октябре 2021 года. Организаторы отмечают, что до последнего верила: фестиваль состоится, но пандемия не дает осуществиться этим надеждам в текущем году.

«Провести Comic Con Russia в этом году будет неправильно и небезопасно для участников и гостей. А это для нас самое важное. Поэтому мы ждем и готовимся ко встрече в 2022 году, точные даты сообщим позднее»,

— говорится в сообщении на сайте фестиваля.

Все купленные билеты можно сдать, либо оставить до следующего раза – они будут действительны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России.

Comic-Con Russia отмена пандемия


 

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