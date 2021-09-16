Как подать документы на «гаражную амнистию»: пошаговая инструкция КИО Петербурга

С 1 сентября Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга принимает документы по «гаражной амнистии», позволяющей владельцам построек бесплатно получить в собственность земельные участки, на которых они располагаются. В ведомстве предоставили памятку о том, как оформить заявку.

«Амнистия» распространяется на гаражи, возведенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. В первую очередь, для оформления прав на гаражный участок нужно выяснить, стоит ли он на кадастровом учете. На случай, если земля не числится в таком реестре, у Комитета есть отдельная инструкция.

Затем для получения участка в собственность необходимо убедиться, что гараж является объектом капитального строительства и возведен до 31 декабря 2004 года. Важно, чтобы земельный участок был предоставлен, передан или другим образом выделен гражданину или гаражному кооперативу для размещения гаража. Кроме того, постройка не может быть самовольный.

Если земельный участок под гаражом образован из земельного участка, предоставленного гаражному кооперативу, право на его получение в собственность предоставляется, и если на таком участке расположен некапитальный гараж. Однако необходимо соблюсти следующие условия:

возведение гаража завершено не позднее 1 декабря 2004 года;

земельный участок под гаражом образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного пользования гаражному кооперативу, членом которого является указанный гражданин;

гараж или земельный участок, на котором он расположен, должны быть распределены гражданину решением общего собрания членов гаражного кооператива.

Поданные заявления рассмотрят в КИО в течение 30 дней. Если никаких нарушений не выдадут, участок под гаражом передадут в собственность владельца постройки. Напомним, что документы принимают в районных Агентствах имущественных отношений по месту расположения гаража.