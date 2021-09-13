Режиссера Звягинцева находится в больнице в тяжелом состоянии

Результаты теста на коронавирус приходят режиссеру отрицательными.

Режиссер Андрей Звягинцев находится сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

Известно, что Звягинцев заболел коронавирусом в начале июля. Он довольно тяжело болел и даже был вынужден лечь в Федеральный научно-клинический центр ФМБА. Режиссер провел в учреждении месяц, после чего был переведен в городскую больницу имени Давыдовского. На тот момент его легкие были поражены на 90%, его состояние оценивалось как тяжелое. Позже Звягинцева отправили на лечение в Германию.

На данный момент тесты на коронавирус режиссера приходят отрицательными. До сих пор он не может выкарабкаться из своего состояния. Пока непонятно, как на самом деле чувствует себя Звягинцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге заняты более 70% коронавирусных коек. При этом количество госпитализированных за сутки снизилось.