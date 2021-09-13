Петербуржцев предупредили о сильном ветре 14 сентября

В Петербурге во вторник, 14 сентября, существенно испортится погода. Ожидается резкое похолодание. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, предупредили в МЧС.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», дожди пройдут лишь в некоторых районах и будут кратковременными.

В ночное время суток температура воздуха составит +7…+9 градусов. Днем столбики термометров покажут +10…+12 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте. Автомобилистов и пешеходов просят быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.