Петербуржцев предупредили о сильном ветре 14 сентября

Петербуржцев предупредили о сильном ветре 14 сентября
Горожан ожидают дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Петербурге во вторник, 14 сентября, существенно испортится погода. Ожидается резкое похолодание. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, предупредили в МЧС.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», дожди пройдут лишь в некоторых районах и будут кратковременными.

В ночное время суток температура воздуха составит +7…+9 градусов. Днем столбики термометров покажут +10…+12 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте. Автомобилистов и пешеходов просят быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.

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