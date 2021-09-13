Эксперты назвали необычный симптом, указывающий на проблемы с сердцем

Назван необычный симптом, указывающий на проблемы с сердцем. Фото: Pixabay

Назван необычный симптом, указывающий на проблемы с сердцем. Фото: Pixabay

Эксперты медицинского учреждения Mayo Clinic рассказали о симптомах, которые могут указывать на проблемы с сердцем.

Как пишет Daily Express, внезапное онемение и слабость в руках или ногах могут быть признаком высокого уровня холестерина в крови, накопление которого способствует развитию сердечных заболеваний.

Отмечается, что слабость и онемение в конечностях не являются прямыми симптомами повышенного уровня холестерина.

Эксперты рассказали, что атеросклероз появляется при закупорке артерий жиром, холестерином и иными веществами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что появление боли при вдыхании холодного воздух может говорить о развитии болезней сердца. Она уверена, существует ошибочное мнение, по которому повышение давления считается одним из первых признаков проблем с сердцем.