Башкетова предрекла рост инфекционной заболеваемости

Глава петербургского Роспотребнадзора Наталья Башкетова спрогнозировала небольшой рост инфекционных заболеваний.

По ее словам, в ближайшее время будет наблюдаться вспышка инфекционных заболеваний во всех учреждениях города. Это связано с сезонным формированием коллективов, отметила она в эфире телеканала «78».

Больше всего рискуют заболеть дети, только вернувшиеся в классы после каникул.

С начала пандемии в России выявлено 7 158 248 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 193 468 летальных исходов, выздоровели 6 402 126 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.