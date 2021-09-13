Башкетова предрекла рост инфекционной заболеваемости

Башкетова предрекла рост инфекционной заболеваемости
Наталия Башкетова. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Глава петербургского Роспотребнадзора Наталья Башкетова спрогнозировала небольшой рост инфекционных заболеваний.

По ее словам, в ближайшее время будет наблюдаться вспышка инфекционных заболеваний во всех учреждениях города. Это связано с сезонным формированием коллективов, отметила она в эфире телеканала «78».

Больше всего рискуют заболеть дети, только вернувшиеся в классы после каникул.

С начала пандемии в России выявлено 7 158 248 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 193 468 летальных исходов, выздоровели 6 402 126 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

коронавирус наталья башкетова Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач перечислила признаки испорченного варенья
Врачи рассказали, как не перепутать коронавирус с гриппом
Умерла мать премьер-министра Великобритании
В Воронеже задержали подозреваемых в убийстве девушки
Башкетова предрекла рост инфекционной заболеваемости
Эпидемиолог рассказал о ситуации с гриппом
«Россети Ленэнерго» перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
Во время пожара на Железнодорожной улице пострадал один человек