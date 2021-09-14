США объяснили нежелание воевать с РФ отставанием своих ядерных сил

Это поможет Штатам достойно конкурировать с Россией и Китаем. Фото: pixabay

Это поможет Штатам достойно конкурировать с Россией и Китаем. Фото: pixabay

США не хотят войны с обладающей современным ядерным оружием Россией, заявил замглавы ВС США генерал Джон Хайтен.

Так, он отметил, что ядерные силы самой большой страны в мире на данный момент полностью модернизированы, а США нет. Из-за этого Хайтен призвал преодолеть медлительность бюрократических процедур и ускорить обновление американских ядерных вооружений. Это поможет Штатам достойно конкурировать с Россией и Китаем. Об этом сообщают «Известия».

Он обратил внимание, что основным стратегическим действием страны сейчас является избежание риска войны с названными странами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США и Германия предпримут меры против газопровода «Северный поток — 2», если Россия будет использовать его в качестве оружия. Об этом заявил американский дипломат Курт Волкер.