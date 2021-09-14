Автомобильное движение в Петербурга затруднено: пробки 5 баллов

Утром, во вторник, 14 сентября, в Петербурге собрались пробки, которые к 9:00 могут достигнуть шести баллов. В городе час пик.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:30, пробки оцениваются в пять баллов. Движение на дорогах затруднено.

«Красные» участки замечены на Московском проспекте, на набережной Кутузова, на Воскресенской набережной, на Арсенальной набережной, на Литейном мосту, на улице Академика Лебедева, на проспекте Маршала Блюхера, на Гражданском проспекте, на проспекте Непокоренных, на Кондратьевском проспекте, на Пискаревском проспекте, на Свердловской набережной, на Садовой улице, на улице Шкапина, на Благодатной улице, на Витебском проспекте, на проспекте Маршала Блюхера, на проспекте Стачек.