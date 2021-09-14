Автомобильное движение в Петербурга затруднено: пробки 5 баллов

Автомобильное движение в Петербурга затруднено: пробки 5 баллов
В Петербурге с утра пробки. Фото: "Яндекс пробки"

Утром, во вторник, 14 сентября, в Петербурге собрались пробки, которые к 9:00 могут достигнуть шести баллов. В городе час пик.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:30, пробки оцениваются в пять баллов. Движение на дорогах затруднено.

«Красные» участки замечены на Московском проспекте, на набережной Кутузова, на Воскресенской набережной, на Арсенальной набережной, на Литейном мосту, на улице Академика Лебедева, на проспекте Маршала Блюхера, на Гражданском проспекте, на проспекте Непокоренных, на Кондратьевском проспекте, на Пискаревском проспекте, на Свердловской набережной, на Садовой улице, на улице Шкапина, на Благодатной улице, на Витебском проспекте, на проспекте Маршала Блюхера, на проспекте Стачек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на развязке КАД с Ропшинским шоссе перекроют съезд.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

Новости партнеров
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во дворе дома на улице Ленсовета мужчина лежал в крови
Сосед на соседа: по Старо-Петергофскому мужчину избили до полусмерти
В Выборгском районе мужчина зарезал приятеля
Бородину госпитализировали в больницу со съемок «Дома-2»
Макгрегор подрался с американским рэпером на церемонии вручения премии MTV
Автомобильное движение в Петербурга затруднено: пробки 5 баллов
В офис Google в России пришли приставы
Порывы ветра до 21 м/с: в Петербурге во вторник будет холодно