Макгрегор подрался с американским рэпером на церемонии вручения премии MTV

В апреле 2018 года Конор Макгрегор напал на автобус с бойцами UFC. Фото: dailystar.co.uk
Боец ММА Конор Макгрегор хочет продолжить соревноваться в этом году. Фото: dailystar.co.uk

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор подрался с американским рэпером Machine Gun Kelly, на церемонии вручения премии MTV.

Мужчина подошел к музыканту для совместного фото. Получив отказ, боец ММА кинул стаканом с напитком в рэпера и затеял потасовку. Конфликт остановила охрана. Сам Макгрегор отметил что не дрался с музыкантом, потому что тот не боец ММА. Об этом сообщил Barstool Sports.

Ирландец продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в поединке UFC против Дастина Порье. Макгрегор хочет продолжить соревноваться в этом году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бойцу Конору Макгрегору придется перенести операцию. Во время боя с Дастином Порье он сломал ногу. Об этом рассказал президент UFC Дана Уайт. Макгрегора прооперирует. Неизвестно, сколько времени Конор проведет вне спорта.

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