В Выборгском районе мужчина зарезал приятеля

Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга задержала 53-летнего неработающего подозреваемого в убийстве.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, через 112 по «03» поступило сообщение о ножевом ранении в пос. Парголово, в корп. 1 дома 13 по ул. Валерия Гаврилина.

В квартире с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки обнаружили труп 43-летнего неработающего мужчины. Выяснилось, что злоумышленник, находясь в гостях по месту происшествия, в результате ссоры, возникшей после выпивки, ударил ножом 43-летнего мужчину.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе в ночь на 13 сентября ограбили мужчину. Все случилось около одного из домов на Новоизмайловском проспекте. Там двое мужчин, угрожая ножом, потребовали у прохожего отдать им все деньги. После этого преступники скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.