В Выборгском районе мужчина зарезал приятеля

В Выборгском районе мужчина зарезал приятеля
В квартире с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки обнаружили труп 43-летнего неработающего мужчины. Фото: unsplash

Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга задержала 53-летнего неработающего подозреваемого в убийстве.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, через 112 по «03» поступило сообщение о ножевом ранении в пос. Парголово, в корп. 1 дома 13 по ул. Валерия Гаврилина.

В квартире с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки обнаружили труп 43-летнего неработающего мужчины. Выяснилось, что злоумышленник, находясь в гостях по месту происшествия, в результате ссоры, возникшей после выпивки, ударил ножом 43-летнего мужчину.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе в ночь на 13 сентября ограбили мужчину. Все случилось около одного из домов на Новоизмайловском проспекте. Там двое мужчин, угрожая ножом, потребовали у прохожего отдать им все деньги. После этого преступники скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

выборгский район новости СПб нож смерть убийство


 

Новости партнеров
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во дворе дома на улице Ленсовета мужчина лежал в крови
Сосед на соседа: по Старо-Петергофскому мужчину избили до полусмерти
В Выборгском районе мужчина зарезал приятеля
Бородину госпитализировали в больницу со съемок «Дома-2»
Макгрегор подрался с американским рэпером на церемонии вручения премии MTV
Автомобильное движение в Петербурга затруднено: пробки 5 баллов
В офис Google в России пришли приставы
Порывы ветра до 21 м/с: в Петербурге во вторник будет холодно