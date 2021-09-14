В Петербурге от COVID умерло 37 человек

В Петербурге от COVID умерло 37 человек
Вакцина способна защитить пациента от тяжёлой формы течения и осложнений COVID-19. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 37 случаев.

Об этом стало известно во вторник, 14 сентября. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица уступает только Москве. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 2 433 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 21 093 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 194 249 человек.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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