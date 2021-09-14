На здравоохранение в Петербурге направят дополнительные 9 млрд

На здравоохранение Северной столицы добавят еще более девяти миллиардов рублей.

Так, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования ожидает четыре с половиной миллиарда рублей из федерального бюджета и ещё миллиард из городского, в том числе на помощь пациентам с ковидом. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Около двух миллиардов израсходуется на обновление первичного звена здравоохранения, а ещё почти миллиард — на закупку препаратов для пациентов с ковидом в больницах.

Так, общие расходы комздрава достигнут 116 миллиардов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что практически каждый третий россиянин (32%) не осуждает тех, кто купил липовый сертификат о прививке от ковида. Об этом говорят данные сервиса SuperJob (есть у РБК). Против такого нарушения закона высказались 41% опрошенных.