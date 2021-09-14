В Петербурге ветер до 24 м/с: дамбу закрывать не собираются

Петербургскую дамбу не закрывают, несмотря на сильный ветер и повышение уровня воды в Неве. Фото: скриншот Instagram

Петербургскую дамбу не закрывают, несмотря на сильный ветер и повышение уровня воды в Неве. Фото: скриншот Instagram

Штормовой ветер не повод перекрывать дамбу в Петербурге.

Как сообщается во вторник, 14 сентября, в социальной сети Instagram КЗС, сильный ветер, скорость которого достигает 24 метров в секунду, не повысит уровень воды в Неве до опасных показателей.

«Несмотря на сильный северо-западный ветер с порывами до 24 метров в секунду, повышения уровня воды до критических значений не прогнозируется», — пишут в КЗС .

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что комплексу защитных сооружений Петербурга от наводнений уже 10 лет. За это время предотвращено более 25 морских наводнений.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что штормовой ветер поднял воду в Неве до 130 сантиметров. Кроме этого, вода продолжает прибывать, показатели понемногу растут каждый час. Ведь еще к 08:00 вода поднялась лишь на 120 сантиметров.