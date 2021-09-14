Россиянам назвали три симптома «незаметного» поражения организма раком

Россиянам назвали три симптома «незаметного» поражения организма раком
Организм, пораженный заболеванием, ослабнет еще больше из-за дефицита калорий и полезных веществ. Фото: pixabay

На поздние стадии рака указывают такие признаки, как появление болей, резкое похудение и отсутствие аппетита. Об этом заявил онколог Михаил Давыдов.

После обнаружения таких симптомов болезни возможно лечиться поздно. Скорее всего, это уже третья или четвертая стадии рака, отмечает он. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Сейчас рак заметно помолодел и все чаще он преследует 40-летних и 30-летних россиян, поделился онколог. Он отметил, что ошибочно считать голодание хорошим методом борьбы с болезнями. Давыдов уверен, это «лишь миф».

Организм, пораженный заболеванием, ослабнет еще больше из-за дефицита калорий и полезных веществ, обратил внимание врач.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач-онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков заявил о возможном существовании взаимосвязи между риском развития онкозаболевания и группой крови.

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