В Петербурге на дистанционное обучение перевели 21 класс в 18 школах

Всего же в школах Петербурге обучается 551 тысяча детей. Фото: Baltphoto

Всего же в школах Петербурге обучается 551 тысяча детей. Фото: Baltphoto

В Северной столице на удаленном обучении сейчас обучается 21 класс в 18 школах.

Отмечается, что на временное удаленное обучение переводится класс, в котором около 20% детей не пришли в школу из-за болезни. Какие именно диагнозы поставили детям, не известно. Об этом сообщает Комитет по образованию Петербурга.

Также известно, что в Северной столице на данный момент на смешанном обучении по заявлениям родителей находится около тысячи школьников.

Всего же в школах Петербурге обучается 551 тысяча детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минпросвещения проверит учебник, в котором нашли ссылку на сайт для взрослых. В ведомстве обратили внимание, что издание отзовут, однако не исключают, что ошибка могла иметь технический характер. Так, процедура формирования федерального списка учебников позволяет быстро проверять их в случае поступления жалоб.