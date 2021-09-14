В России проверят школьный учебник со ссылкой на порносайт

В России проверят школьный учебник со ссылкой на порносайт
В Министерстве просвещения отметили, что детальные итоги проверки опубликуют. Фото: pixabay.com

Министерство просвещения учебник, в котором нашли ссылку на сайт для взрослых.

В ведомстве обратили внимание, что издание отзовут, однако не исключают, что ошибка могла иметь технический характер. Так, процедура формирования федерального списка учебников позволяет быстро проверять их в случае поступления жалоб. Об этом сообщает Минпросвещения.

В министерстве отметили, что детальные итоги проверки опубликуют.

Само издательство обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать сайт, на который ведет ссылка в учебнике, так как посчитало информационную безопасность детей очень важной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге 12-летний школьник обнаружил ссылку на порносайт в учебнике по английскому языку. Новостью поделилась его мама на портале Pikabu. Женщина рассказала, что учебник ей показал шестиклассник.

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