Петербургский школьник нашел ссылку на порносайт в учебнике по английскому языку

Петербургский школьник нашел ссылку на порносайт в учебнике по английскому языку
В учебнике нашлась ссылка на порносайт. Фото: pixabay.com

Учебник, о котором идет речь, одобрен министерством образования.

В Санкт-Петербурге 12-летний школьник обнаружил ссылку на порносайт в учебнике по английскому языку. Новостью поделилась его мама на портале Pikabu.

Женщина рассказала, что учебник ей показал шестиклассник. В самом начале, на восьмой странице, на одной из картинок мелким шрифтом указан адрес ссылки, при переходе на которую попадаешь на порносайт. После увиденного у петербурженки появилось много вопросов к министерству образования, которое в 2016 году одобрило учебник.

Известно, что ранее сайт, о котором идет речь, был посвящён конференции людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией с описанием и расписанием мероприятий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец распространял детскую порнографию в Сети.

новости СПб сайт учебник школа


 

Новости партнеров
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Опубликованы результаты экспертизы арбуза, которым отправилась семья
Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами: в том числе с Испанией
Петербургский школьник нашел ссылку на порносайт в учебнике по английскому языку
Фестиваль Comic Con Russia перенесли из-за пандемии коронавируса
Петербурженка сажала детей на цепь, чтобы не таскали еду из холодильника, и ...
В Петербурге женщина провалилась под землю
В Петербурге из-за непогоды закрыли сады, парки и скверы
В Выборге ранее судимый мужчина ударил незнакомца бутылкой по голове