Петербургский школьник нашел ссылку на порносайт в учебнике по английскому языку

Учебник, о котором идет речь, одобрен министерством образования.

В Санкт-Петербурге 12-летний школьник обнаружил ссылку на порносайт в учебнике по английскому языку. Новостью поделилась его мама на портале Pikabu.

Женщина рассказала, что учебник ей показал шестиклассник. В самом начале, на восьмой странице, на одной из картинок мелким шрифтом указан адрес ссылки, при переходе на которую попадаешь на порносайт. После увиденного у петербурженки появилось много вопросов к министерству образования, которое в 2016 году одобрило учебник.

Известно, что ранее сайт, о котором идет речь, был посвящён конференции людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией с описанием и расписанием мероприятий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец распространял детскую порнографию в Сети.