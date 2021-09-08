Петербуржец распространял детскую порнографию в Сети

Петербуржец распространял детскую порнографию в Сети
Подозреваемый в распространении порнографических изображений задержан. Фото: Pixabay

В Красносельском районе Петербурга 35-летний местный житель мог распространять в социальных сетях порнографические изображения несовершеннолетних.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 7 сентября мужчина, проживающий на улице Спирина, возможно, распространял интимные фото детей. Гражданин делал это как из своего дома, так и в других неустановленных местах.

Где подозреваемый приискал изображения — неизвестно.

В Следственном отделе проводилась проверка по данному факту. Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Подозреваемый задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сланцах женщина порезала подростка, вмешавшегося в разговор.

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