Петербуржец распространял детскую порнографию в Сети

В Красносельском районе Петербурга 35-летний местный житель мог распространять в социальных сетях порнографические изображения несовершеннолетних.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 7 сентября мужчина, проживающий на улице Спирина, возможно, распространял интимные фото детей. Гражданин делал это как из своего дома, так и в других неустановленных местах.

Где подозреваемый приискал изображения — неизвестно.

В Следственном отделе проводилась проверка по данному факту. Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Подозреваемый задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сланцах женщина порезала подростка, вмешавшегося в разговор.