Температура в Петербурге в среду продолжит падать: в городе дожди

Петербург накроет сильный ветер и пройдут дожди. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

Петербург накроет сильный ветер и пройдут дожди. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

Петербуржцы не увидят солнце 14 сентября. Небо будет в облаках во вторник. В городе ночью и в первой половине дня выпадут осадки.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» пишет, что прояснений завтра ждать не стоит.

Вероятнее всего ночью ветер будет довольно сильным. Он должен быть северо-западным и северным умеренным.

В темное время суток температура воздуха составит +6…+8 градусов. Днем будет чуть-чуть теплее. Термометры покажут +10…+12 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что порывы ветра будут достигать 21 метра в секунду. В Петербурге во вторник будет холодно.