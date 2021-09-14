В Ленобласти до +12: в регионе пройдут дожди

В Ленобласти до +12: в регионе пройдут дожди
В Ленобласти прогнозируют кратковременные дожди. Фото: Pixabay

В Ленинградской области в среду, 15 сентября, горожане столкнуться с облачной погодой, которая изредка будет проясняться.

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Помимо этого, граждан не оставит в покое и дождь. Он пройдет в большинстве районов 47-ого региона.

Порывы ветра будут северо-западными и северными умеренными. Отмечается, что в темное время суток в прибрежных районах ветер будет очень сильным.

Ночью температура воздуха составит +3…+8 градусов. Днем же будет потеплее, термометры покажут +7…+12 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ветер до 24 метров в секунду, однако дамбу закрывать не собираются.

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