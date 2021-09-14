На дне реки Волхов нашли авиабомбу весом в 250 кг

На дне реки Волхов нашли авиабомбу весом в 250 кг
На дне реки нашли боеприпас. Фото: pixabay.com

Боеприпас уже вытащили из воды, скоро его утилизируют.

В Волховском районе на дне реки Волхов обнаружили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Ее заметили во время расчистки дна. Об этом сообщили сегодня, 14 сентября, в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

Сейчас боеприпас уже смогли вытащить из воды, он дожидается утилизации. На полигон ее вывезет дежурная смена Невского спасательного центра МЧС России. Непонятно, насколько опасна бомба, но в любом случае ее ждет уничтожение.

Напоминаем, что при обнаружении подозрительных предметов лучше не контактировать с ними, а звонить саперам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у АЗС на «Коле» обнаружили боеприпас времен войны. Пугающая находка была сделана 10 сентября в поселке Синявино. Предмет, внешне похожий на боеприпас времен войны, обнаружили у АЗС на трассе «Кола».

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