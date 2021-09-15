В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга

В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
Так, выплата к пенсии по случаю потери кормильца на половину меньше, чем к пенсии по старости. Фото: https://pixabay.com
В случае смерти мужа или жены, пенсия которого или которой была выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей.
В Пенсионном фонде отметили, что перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет право овдовевший супруг, если он вышел на пенсию или признан инвалидом, но это не всегда выгодно. Об этом сообщает ПФР.
Так, выплата к пенсии по случаю потери кормильца на половину меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший получит пенсию не в том размере, что была у его супруга.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неработающие пенсионеры в следующем году смогут получать больше денег. Сумма выплат пенсии в среднем увеличится на тысячу рублей. Отмечается, что в 2021 году страховые пенсии проиндексируют на 6,3%. Это в полтора раза превысит инфляцию. Кроме этого, таким образом, пенсия увеличится на тысячу рублей.
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