В Петербурге в среду пробки в пять баллов

В Петербурге в среду пробки в пять баллов
Из-за двух ДТП осложненно движение на Заневском проспекте. Фото: "Яндекс.Пробки"

В Петербурге утром в среду пробки оцениваются в пять баллов.

Красным цветом отмечены дороги: Невский проспект, Садовая улица, Дворцовая набережная, Каменоостровский проспект, Большой проспект Петроградской стороны. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Из-за двух ДТП осложненно движение на Заневском проспекте. Из-за дорожных работ пробки есть по улице академика Лебедева, Новоладожской улице и улице Одоевского.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице продолжает бушевать сильный ветер. Он повалил уже более 60 деревьев. Больше всего потерь в Приморском район — в Удельном парке не стало шести берез и одной рябины, на Приморском шоссе и в сквере у Коломяжского проспекта сломались две ивы.В Петродворцовом районе упали семь деревьев, это были клен и яблоня в саду дачи Крона.

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