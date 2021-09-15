Задержан мужчина, который на Парашютной сломал зеркала и дворники у нескольких машин

Мужчину привезли в 86 отдел, его личность устанавливают. Он был пьян, когда ночью возле 34 дома по Парашютной улице бил припаркованные машины. Он ломал зеркала и дворники.

На дебошира написали заявления три автовладельца, всего он успел повредить семь машин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино «Лада» сбила 16-летнюю студентку. В городе Колпино, на нерегулируемом перекрестке ул. Красная и наб. Комсомольского канала 35-летний мужчина сбил подростка. Управляя автомобилем «Лада Ларгус», и двигаясь от ул. Соборная в сторону ул. Тверская, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на студентку Академии промышленных технологий.