В Петербурге в 2022 году появятся 11 новых спортивных площадок

11 новых спортплощадок появятся в Петербурге в 2022 году. Фото: pixabay.com

11 новых спортплощадок появятся в Петербурге в 2022 году. Фото: pixabay.com

В городе на Неве в следующем году, в 2022, откроются 11 многофункциональных спортплощадок в разных районах города.

Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора 15 сентября.

По словам градоначальника Петербурга, за прошлый год открылись две спортплощадки, где есть возможность кататься и скейтерам. Они расположены на Коломяжском проспекте и у моста Бетанкура.

В конце 2021 года в Северной столице намереваются перерезать ленту еще на пяти площадках. Заниматься на спортивном комплексе под открытым небом смогут все желающие. У горожан появится возможность сходить на тренажеры, взять мяч и поиграть в волейбол или баскетбол. «Свой угол» появиться и у скейтеров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Большой Разночинной улице в ближайшее время появится карманный парк.