В Петербурге в четверг температура опуститься до +2

В Петербурге в четверг температура опуститься до +2
В Петербурге в четверг облачно, временами дожди. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Жители Петербурга уже давно не видели ясной солнечной погоды. 16 сентября не станет исключением. В четверг будет также облачно и с прояснениями.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» пишет, что ночью существенных осадков не ожидается, чего не скажешь о погоде днем.

Скорее всего днем пройдет небольшой дождь. Ветер будет северным и северо-восточным от слабого до умеренного. . Штормовых порывов больше не обещают.

В темное время суток температура воздуха составит +4…+6 градусов. Местами градусники покажут +2. Днем будет немного потеплее. Термометры покажут +10…+12 градусов.

Атмосферное давление меняться почти не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в среду в Петербурге облачная с прояснениями погода.

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