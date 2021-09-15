В Петербурге в четверг температура опуститься до +2

Жители Петербурга уже давно не видели ясной солнечной погоды. 16 сентября не станет исключением. В четверг будет также облачно и с прояснениями.
ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» пишет, что ночью существенных осадков не ожидается, чего не скажешь о погоде днем.
Скорее всего днем пройдет небольшой дождь. Ветер будет северным и северо-восточным от слабого до умеренного. . Штормовых порывов больше не обещают.
В темное время суток температура воздуха составит +4…+6 градусов. Местами градусники покажут +2. Днем будет немного потеплее. Термометры покажут +10…+12 градусов.
Атмосферное давление меняться почти не будет.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в среду в Петербурге облачная с прояснениями погода.