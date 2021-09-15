В Петербурге арестовали помощника депутата: его подозревают в изнасиловании

В Петербурге арестовали помощника депутата: его подозревают в изнасиловании
Мужчина отправился в СИЗО. Фото: pixabay.com

Мужчина проведет в СИЗО два месяца.

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 сентября, арестовали помощника депутата муниципального совета муниципального округа города (МО) Петергоф Александра Арасланкина. Мужчина, обвиняемый в изнасиловании, проведет в СИЗО два месяца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что в отношении Арасланкина возбудили уголовное дело п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам»). Прочие подробности не разглашаются.

Адвокат обвиняемого просил избрать более мягкую меру пресечения, но суд был непреклонен. Напоминаем, что помощника депутата задержали 12 сентября, в этот же день ему предъявили обвинение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мурино 26-летнюю девушку изнасиловали.

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