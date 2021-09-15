Вооруженного дезертира нашли в лесах Кировской области

Парня разыскивали на протяжении нескольких дней. Сейчас с ним все в порядке.

В Кировской области нашелся 24-летний призывник, которого не могли отыскать на протяжении нескольких дней. Парень, схватив автомат Калашникова, ушел в лес и не вернулся. Об этом пишет «Интерфакс» сегодня, 15 сентября.

В Центральном военном округе рассказали, что призывник пропал 11 сентября. Он ушел с КПП в направлении леса, после чего не объявлялся. На его поиски отправляли в том числе самолеты. Наконец парня удалось отыскать – кажется, с ним все в порядке. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти пенсионер потерялся в лесу и чуть не замерз.