Число рейсов между Хельсинки и Петербургом вырастет почти вдвое

Finnair увеличивает количество полетов в неделю, так как вырос спрос на билеты.

Авиакомпания Finnair объявила об увеличении числа рейсов между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Решение приняли в связи с возросшим спросом на услуги перевозчика. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

С 15 сентября самолеты авиакомпании будут совершать два рейса в финскую столицу и обратно. С 3 октября появятся еще два дополнительных рейса в неделю. Таким образом, число еженедельных рейсов вырастит до 16.

Скорее всего, спрос на билеты будет расти, так как финские власти заявили, что готовы выдавать визы большему числу россиян. В категорию попали люди, которые собираются в деловые поездки, а также обладатели просроченных мультивиз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что большему числу россиян готовы выдать визу в Финляндию с 1 октября.