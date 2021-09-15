В Пулково не допустили провоза 295 кг финского сыра

Таможенники обнаружили 21 посылку с санкционными товарами.

Пулковские таможенники, не допустили провоза 295 килограммов финского сыра. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Известно, что за прошедшую неделю таможенники обнаружили 21 посылку с запрещенными товарами. В каждой лежал финский сыр – всего 295 килограммов. Посылки направлялись в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Получатели их так и не дождутся: санкционку отправили обратно.

В действиях получателей этих посылок таможенники усматривают состав административного правонарушения. Отмечается, что в последнее время такие отправления попадаются все чаще.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с Полюстровского рынка изъяли почти 300 кг санкционных продуктов.