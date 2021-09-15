В Ленобласти огонь выгнал на улицу семь человек

Пожар тушили восемь человек. В результате инцидента никто не пострадал.

В Гатчинском районе 15 сентября произошел пожар, который стал причиной эвакуации жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

Инцидент случился в деревне Шпаньково. Там загорелась обстановка квартиры на площади 34 квадратных метров. На место прибыли восемь спасателей, который эвакуировали семь человек, а затем приступили к ликвидации пожара. Кажется, в результате происшествия никто не пострадал.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подозреваемому в жестоком убийстве на Торфяной дороге предъявили обвинение. Для него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.