В Доме Говинга, разрушающемся на глазах, завершают противоаварийные работы

В Доме Говинга, разрушающемся на глазах, завершают противоаварийные работы
Дом Говинга скоро отреставрируют. Фото: правительство Ленобласти

В скором времени стартует реставрация объекта.

В Выборге завершаются противоаварийные работы в Доме Говинга. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Известно, что объект культурного наследия который год буквально рушится на глазах. Чтобы спасти то, что от него осталось, власти решились на реставрацию. Прежде чем приступить к восстановительным работам провели ряд противоаварийных работ – нужно демонтировать все опасных выступающие элементы, находящиеся на уровне шестого яруса. Работы планируют завершить уже к 1 ноября.

Сейчас Дом Говинга обернут с металлическую сетку, чтобы никто из прохожих не получил неожиданный удар сверху.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге рассмотрят дело о хищения на реставрации консерватории.

дом говинга ленинградская область реставрация


 

Новости партнеров
Почти 8 лет назад Михаэль Шумахер впал в кому: что с ним сейчас
Почти 8 лет назад Михаэль Шумахер впал в кому: что с ним сейчас
Отопление Петербургу светит не раньше конца сентября, но помочь может дождь
Отопление Петербургу светит не раньше конца сентября, но помочь может дождь
У Серафимовского кладбища Петербурга нашли изрезанное тело женщины
У Серафимовского кладбища Петербурга нашли изрезанное тело женщины
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Доме Говинга, разрушающемся на глазах, завершают противоаварийные работы
Ученые советуют сделать прививку от гриппа: так можно обезопасить себя от ковида
В Ленобласти огонь выгнал на улицу семь человек
Петербурженка ужаснулась, увидев условия в детской больнице
Одобрение «Спутника V» в ВОЗ приостановили: названа причина
КГИОП одобрил проект реконструкции Сытного рынка: там появятся рестораны
При заходе на посадку в Пулково самолет попал в стаю птиц
У Ирины Хакамады горе: умер муж