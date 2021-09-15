В Доме Говинга, разрушающемся на глазах, завершают противоаварийные работы

В скором времени стартует реставрация объекта.

В Выборге завершаются противоаварийные работы в Доме Говинга. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Известно, что объект культурного наследия который год буквально рушится на глазах. Чтобы спасти то, что от него осталось, власти решились на реставрацию. Прежде чем приступить к восстановительным работам провели ряд противоаварийных работ – нужно демонтировать все опасных выступающие элементы, находящиеся на уровне шестого яруса. Работы планируют завершить уже к 1 ноября.

Сейчас Дом Говинга обернут с металлическую сетку, чтобы никто из прохожих не получил неожиданный удар сверху.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге рассмотрят дело о хищения на реставрации консерватории.